¿El Dakar se burla de Carlos Sainz? El video que muestra cómo se perdió el campeón

Luego de consagrarse campeón en la edición 2020, el Rally Dakar 2021 no está siendo el mejor para Carlos Sainz, quien hoy tuvo muchos problemas con la navegación, lo que le valió perder muchos minutos en la travesía, y por eso al finalizar la Etapa 5 disputada este jueves disparó munición gruesa contra la organización.

"No me gusta nada, es más una lotería, esto no es pilotar. Estoy un poco desmoralizado, disgustado porque el rally parece más una gincana, en cuanto a la navegación, que un rally-raid", se quejó el español al bajarse de su Mini, totalmente enojado.

Horas después de las duras declaraciones del campeón defensor, el Rally Dakar usó sus redes sociales oficiales para mostrar un video en el que se lo puede ver a Sainz dando vueltas en un sector de la especial, totalmente perdido, tratando de encontrar el waypoint para poder continuar en carrera.

Lo curioso es que, además del video, la publicación tiene un breve texto haciendo alusión a que, afortunadamente, "ya casi es viernes", con un emoji que se tapa la boca mientras se ríe.

Seguramente la publicación no le va a gustar nada al Matador, ya que el hecho de que la organización suba un video en tono de broma mostrando cómo se perdió, algo que despertó la fura del piloto español, es interpretado como una mojada de oreja tras sus fuertes quejas.