Estremecedor relato de Gianinna Maradona sobre el funeral de su papá

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, compartió un extenso relato - a través de su cuenta de Twitter- del día del velorio de su padre, que terminó con incidentes en las inmediaciones de la Casa Rosada.

Primero, aclaró que ella "particularmente no quería ni siquiera ir a la Casa Rosada", aunque aceptó que los fanáticos pudieran despedirlo. "Papá se lo merecía y fuimos", afirmó.

"Pasaron muchas personas. Algunos transmitían su dolor, otros estaban totalmente ebrios. Cada vez que pasaba un grupo era llorar con ellos, le/nos gritaban cosas que realmente te emocionaban, hubo un chico que tocó el himno con la armónica y realmente fue muy fuerte. Mi hijo estaba ahí y ver su emoción en la despedida de su abuelo fue un montón", añadió.

A su vez, comentó que las autoridades del gobierno deseaban que sea más extenso y no de 10 horas. "Querían que dejemos a mi papá tres días, tres días sin dormir no íbamos a estar ahí y tampoco lo íbamos a dejar solo. Por dejarlo un rato solo salieron esas fotos horribles y a su vez pasaban tantas horas ahí, no íbamos a poder abrir más el cajón", afirmó, haciendo referencia a las imágenes que los empleados de la casa de sepelio se sacaron con el cuerpo del astro del fútbol mundial.

"¿No lo íbamos a ver más por dejarlo ahí así llegaban a despedirlo? No. Lo compartimos toda la vida. En vez de agradecer eso algunos sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos. Me acostumbré que llevando mi apellido haga lo que haga me van a criticar. Vi cómo se lo hicieron a mi papá, y aún en el cielo siguen y siguen señalándolo", agregó.

Luego, se refirió a los incidentes en la puerta de la Casa Rosada y en las inmediaciones: "Los gases lacrimógenos nos hicieron mierda los ojos, la garganta, entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas cada vez se movían más cerca de mi papá era insostenible. Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas, y lamentablemente él no podía seguir ahí. En esas condiciones, no. No se lo merecía".



Por otra parte, aseguró que Maradona deseaba descansar junto a Don Diego y Doña Tota: "Está con sus papás, como él quería. ¿Es un lugar privado? Sí. Y yo puedo ir a verlo las veces que quiera sin que me miren a ver qué hago o dejo de hacer".

Además, aseguró que "el camino a Bella Vista fue espantoso y hermoso" al mismo tiempo. "Tuve miedo y la policía le pegó a la camioneta de mi mamá mil veces con un palo, yo salí por la ventana a gritarle pero no me daban bola, me agarró la desesperación, estaba preocupada por lo que nos podía pasar mientras estábamos llevando al cementerio a mi papá", dijo.

Gianinna también reveló que los excompañeros de la Selección Argentina pueden ir a visitarlo: "Sus compañeros del 86 van a verlo por ejemplo, se pusieron un día y van a visitarlo. También quienes nos llaman para ir a dejarle una flor sin que al otro día sea tapa de revista su lápida, siempre van a poder acceder".

Por último, Gianinna Maradona pidió "prudencia, empatía, piedad por quienes pasaron por la misma situación" y "piedad por quienes no pudieron despedir a sus familiar por lo que estamos atravesando". "No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre. Hubiese preferido quedarme en un cuarto solo con mi familia y que no culpen a él por los contagios", sentenció la hija del Diez.