Es insólito: así se definiría el finalista si Boca y River empatan como punteros

Boca y River continúan dominando el fútbol argentino. Tanto es así que, en la pelea por el título de la Copa Maradona, ambos son líderes de su grupo y en su enfrentamiento tampoco pudieron sacarse ventajas.

Pero, ¿qué pasa si los dos terminan como punteros igualados? Si bien el Xeneize tiene una pequeña diferencia de gol a su favor, no tiene mucha importancia, ya que desde la organización definieron un desempate polémico.

En caso de que finalicen la Fase Campeonato con igualdad de puntos, el reglamento pareciera indicar que el pase a la final se definirá... ¡por sorteo!

En concreto, el reglamento de la Liga Profesional determina que, para definir un desempate entre dos equipos que igualan en puntos, se recurrirá al artículo 112 del Reglamento General de AFA. Este indica que los métodos para definir un desempate serán, en orden: mayor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, diferencia de puntos en partidos entre ambos equipos o, en caso de igualdad en estos también, diferencia de goles o goles a favor en esos partidos.

El problema radica en que el propio artículo 112 indica que esos métodos no se podrán aplicar ni para definir el primer puesto ni para definir un descenso. Ante esto, el artículo sería inaplicable.

El sorteo en sí no está contemplado en el Reglamento de AFA y tampoco aparece en el de la Liga Profesional. Pero al mismo tiempo, el artículo 112 no se puede aplicar y el reglamento de la LPF no contempla la diferencia de goles para definir el primer puesto. Así, el sorteo sería la única manera en la que se podría definir.