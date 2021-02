Alasia habló tras la consagración y anunció que se retira del fútbol

El Deportivo Maipú volvió esta tarde a la segunda categoría del fútbol argentino tras el triunfo en la final del reducido ante Deportivo Madryn con triunfo por 2 a 0 en calle Vergara. Una de las grandes figuras a lo largo del campeonato fue el arquero Matías Alasia, quien no contuvo la emoción y se expresó tras el logro. "Yo dije apenas llegué al Deportivo Maipú que iba a salir campeón. Cuando uno desea las cosas tan fuerte, se cumplen", expresó el arquero del Botellero, Matías Alasia.

"Muchos me dijeron 'pero estás loco si Maipú hace 30 años que no sale campeón', les dije 'bueno vamos a cortar esa racha'. Por eso un agradecido a Carlos, a Omar a Hernán (Sperdutti), que les di la palabra, me bancaron en todas, y creo que hoy es un regalo para todo Maipú", aseguró Alasia en declaraciones a "La Mano de Dios", FM 103.3.

"Para mí también es un regalo porque este es mi último partido. Les digo a todos que me retiro del fútbol. Le hice una promesa a mi hijo así que, qué mejor regalo para toda mi familia y para todo Corral de Bustos, haber ascendido".

"Yo ya le hice la promesa a mi familia. Hace dos años que estoy sin ellos. Para mí es muy difícil, ellos sabían que yo venía con un objetivo muy claro, lo cumplí así que ahora me toca disfrutar de otra vida lejos del fútbol profesional, con la familia, que hace muchos años que me viene bancando en todo esto y es hora de poder brindarles todo el cariño y el tiempo que ellos me brindaron a mí. Porque a veces el jugador de fútbol vive en una burbuja, está practicamente las 24 horas pensando en fútbol y detrás del fútbol también hay otra vida", completó Alasia.