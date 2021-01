Un papelón: el tarotista de Boca volvió a fallar

Boca terminó su participación en la Copa Libertadores luego de ser eliminado por Santos. Sin embargo, Walter Lavalle, el tarotista fanático del Xeneize se animó a pronosticar la final entre el Peixe y Palmeiras, pero falló en su predicción. No es algo frecuente en él, pero ya le había pasado en la serie anterior entre los brasileños y el equipo de sus amores. Aunque lo que si acertó fue al referirse al trámite del partido, que fue muy parejo.

Primero, fue con las cartas para el equipo de Cuca, el verdugo de Boca en semifinales. "Me sale una carta de crisis mental, un poco negativa la primera. Quizá que Santos no empiece bien el partido, pero sale el Siete de Bastos. Cuando sale, generalmente obtienen un buen resultado", empezó.

Luego, advirtió que el DT "es muy inteligente" y que el partido puede darse "medio raro", aunque ve que al Peixe mejor parado. "Tiene tres cartas negativas y dos muy buenas, clara señal de alegrías", dijo.

Más adelante, fue el turno de Palmeiras. "Es contrario a la primera lectura. Me sale una carta positiva, quizá empiece ganando el partido o mucho mejor", afirmó el tarotista de Boca.

"Acá me salen dos finales de ciclo. Con estas cartas, veo muy parejo el partido. Puede ser definición por penales. Puedo asegurar que el campeón de la Copa Libertadores de América va a ser Santos", sentenció. Aunque no pudo predecir la victoria de Palmeiras, en algo si acertó y fue en el trámite del partido. La paridad reinó en el duelo, hubo pocas ocasiones de gol y todo hacía parecer que el la Copa se definiría en un alargue o penales, como Lavalle predecía. Pero a los 99 minutos apareció Breno Lopes y le dio el título al Verdao. Lo que aparecieron rápidamente fueron los comentarios de seguidores marcando el nuevo error del tarotista, algunos hasta celebraron no haber apostado por Santos.

El duro pronóstico del tarotista de Boca sobre el año de Russo

Walter Lavalle pronosticó, hace unos días, cómo sería el año de Miguel Ángel Russo en el Xeneize. "Posiblemente gane un título y también sea su último año en Boca. Quizás el equipo tenga un buen andar durante el año, gane partidos importantes y algún título", comenzó, y luego fue más contundente: "Estoy seguro de que este va a ser el último año de Russo en Boca".

Más tarde, vaticinó que no terminará el año y podría renunciar, incluso al final del primer semestre. "Va a ser un primer semestre irregular, con posibilidades de consagrarse en algo, pero estoy seguro de que alguna decepción va a tener y se va a ir. Va a renunciar o algo va a pasar. No lo veo finalizando el año", concluyó.