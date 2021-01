Polémica por el exjugador que surgió de Barcelona y criticó el Superclásico

Boca y River empataron 2-2 en La Bombonera. Fue un partido cambiante y emotivo, con dos protagonistas que apuntan todos sus cañones a la Copa Libertadores. Sin embargo, el exfutbolista Marc Crosas no lo vio así y aseguró que el Superclásico está “sobrevaloradísimo”.

Entiendo la necesidad de volver a competir en Libertadores como un tema de prestigio. Sólo eso. Viendo él Boca - River me queda claro que nuestro fútbol es muchísimo mejor que el de ellos. SOBREVALORADÍSIMO. — Marc Crosas (@marccrosas) January 3, 2021

“Entiendo la necesidad de volver a competir en Libertadores como un tema de prestigio. Sólo eso. Viendo el Boca - River me queda claro que nuestro fútbol es muchísimo mejor que el de ellos. SOBREVALORADÍSIMO”, escribió Crosas en su cuenta de Twitter. Luego, ante los comentarios de sus seguidores, insistió: “El fútbol en Sudamérica está muy sobrevalorado. Empezando por las Eliminatorias…”.

Crosas, de 32 años, tuvo una carrera atípica en el fútbol. A los 13 años entró en la cantera del Barcelona y debutó en Primera en diciembre de 2016, sustituyendo a Andrés Iniesta. Sin lugar en el equipo, se marchó a préstamo al Lyon en 2018 y después pasó por Celtic y Volga Nizhny Novgorod de Rusia. En 2012 se mudó a México, país en el que se nacionalizó: vistió las camisetas de Santos Laguna, Leones Negros y Cruz Azul. No llegó a debutar con la Selección Mayor de España, pero sí estuvo en categorías Sub 17, Sub 19 y Sub 21, en donde tiene 8, 4 y 1 partidos jugados respectivamente. Consiguió el campeonato en la Eurocopa Sub 19 del 2007 y participó en la Eurocopa Sub 21 del 2009.