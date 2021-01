Di María habló de la polémica frase que dio vuelta al mundo

Ángel Di María, atacante del PSG, había generado polémica luego de haber asegurado que prefería perder una final de un Mundial antes que ganar sin jugar un minuto, en una entrevista con la página oficial de su club. Ahora, el jugador afirmó que lo sacaron de contexto y dio su explicación. A su vez, se refirió a la llegada de Mauricio Pochettino al club y la chance de compartir equipo con Lionel Messi.

"Estoy tranquilo. Sinceramente, me río de la situación. Era una nota normal. Hablé con el club recién, para decir que lo que hicieron no estaba bien, porque había dado otra información. Yo dije perderla, pero había dado una explicación por qué", dijo el rosarino.

"La pregunta era esa, pero yo había aclarado que yo ya había jugado una final, que había ido al banco, sufrí mucho y la perdí. Y que jamás en mi vida iba a perdonarme no haber insistido o querido intentar jugar", afirmó. Y añadió: "Di mi explicación del por qué. Ellos sacaron sólamente cuando dije de perder, pero es obvio que uno quiere ganar una final jugando o no jugando. Yo no la jugué. Quiero sacarme la espina de poder jugarla. Al haber dicho eso, dije 'prefiero perder, pero poder jugar'. Como ya había perdido una y no había jugado, había sufrido tanto. Toda mi vida me voy a reprochar no poder jugar y ayudar a mis compañeros".

Además, recordando su ausencia en la final contra Alemania en el Mundial de Brasil 2014 por lesión, sentenció: "Si hubiese sido por egoísmo, hubiese jugado a un 70 % y no dejar jugar a un compañero mío al 100, como lo hice. No iba a hacer nada. Todo el mundo sabe lo que siento por mi país. Si sigo estando, es porque quiero ganar algo en la Selección, jugando o en el banco, como se lo dije a Scaloni en su momento y también en la tele".

La ilusión de Di María de compartir equipo con Messi

Ángel Di María dejó en claro que se ilusiona con ser compañero de Lionel Messi en el París Saint-Germain, uno de los pretendientes de la Pulga a la espera de que resuelva su futuro.

"Siempre tuve la ilusión de jugar con él en un equipo. Cada vez que vamos a la Selección se me hace muy poco. Siempre tuve la ilusión de jugar con él, tenerlo todos los días. Tuve, en su momento, chances de ir al Barcelona y no se pudo. Parece que hay otra chance, pero a mí se me termina el contrato acá. No sé qué puede llegar a pasar, pero me encantaría y sería muy feliz. Tuve la posibilidad de jugar con Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Jugar con Leo... podría retirarme tranquilamente", afirmó el rosarino.

Por otra parte, reveló una frase que le dijo su esposa ante esta posibilidad, mientras aguarda su renovación: "Mi mujer me dijo 'si llega a venir Leo, nos quedamos por lo menos y le hacés el asado'. Ya con eso te digo todo". Y sentenció: "Sería lo máximo. No podría pedirle nada más en el fútbol".

En cuanto a la extensión de su contrato, que termina en junio, Di María contó que "no hay nada" y que todavía no pensó dónde jugará la próxima temporada. "Estoy enfocado en lo que podamos lograr este año. Hay un nuevo cuerpo técnico. Ahora estoy con eso en la cabeza. No tengo la ansiedad de cuando tenés 25 años. Lo manejo con mucha tranquilidad y disfruto el día a día".

Di María, contento con la llegada de Pochettino

Di María aseguró que la llegada de Mauricio Pochettino cambió el ánimo en PSG. "Estoy bien, muy contento, con un nuevo cuerpo técnico, las cosas empezaron a estar mejor, empezamos a ganar. Estamos primeros en el campeonato, esperando por la Champions", dijo.

"Necesitábamos un cambio de aire. Pudo haber venido en el momento justo también. Con la llegada de Pochettino las cosas mejoraron. Estamos trabajando muchísimo. El cuerpo técnico tiene una onda terrible, espectacular. Todo el tiempo es risas, los entrenamientos son espectaculares. Estamos todos contentos. La buena onda se nota", sentenció.