Escándalo en Cruz Azul: Álvaro Dávila filtró el diálogo con Jonathan Rodríguez tras la fiesta

Después de la situación desagradable que signficó la filtración del video de Jonathan Rodríguez, Cruz Azul está próximo a tomar una determinación con respecto a su futuro. Y antes de hacerse oficial, Álvaro Dávila tomó la palabra en una entrevista con ESPN y comentó parte del diálogo que tuvo con el atacante.

"Yo precisamente hablé con él esa misma noche. Él me llamó muy apenado, la verdad es que estaba shockeado, con un problema familiar encima. Y sí, me dijo que fue la noche de la concentración", aseguró el presidente del conjunto de La Noria, confirmando la fecha en la que el uruguayo fue a la fiesta.

Habría que confirmar si este video es reciente ... lo cierto es que Jonathan Rodríguez inicia en la banca para enfrentar a @ClubPueblaMX pic.twitter.com/GJIEltertt — Diana Ballinas (@DBallinas) January 17, 2021

¿Qué sucedió verdaderamente en esa reunión? Cabecita le explicó al directivo lo siguiente: "Me dijo que no sabía qué le había pasado, que solamente fue un momento, que no tomó, que sí se desveló y que estuvo ahí en la fiesta. Pues, mira, son de las cosas y los retos difíciles que te pone el futbol".

¿Qué pasará con Jonathan Rodríguez?

Álvaro Dávila fue tajante: "Por supuesto que él se está haciendo merecedor de una sanción económica y deportiva, que siento que también es para el club. Necesitamos encontrar otro tipo de suspensión porque sino el club va a seguir siendo perjudicado. Pero estas acciones son totalmente reprobables y aquí van a ser inadmisibles. En caso de reincidencia se tomarían decisiones mucho más drásticas".

Con respecto a la oferta de Chino, todo parece indicar que no prosperará, sobre todo porque el 31 de enero cerrará el mercado de pases: "Hasta ahorita no hubo respuesta, no tenemos noticias. Nos pusimos una fecha límite, que fue el lunes, y no llegó una contra propuesta. Ya no nos podemos quedar sin el jugador".