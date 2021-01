Jorge Ameal, Rodolfo D’Onofrio y un encuentro que hace mucho ruido en la AFA

Los presidentes de Boca Juniors y River Plate, Jorge Amor Ameal y Rodolfo D'Onofrio, se reunieron hoy con la intención de contribuir en la pelea contra el coronavirus, esperanzados en el regreso del público a los estadios. En una declaración conjunta, a la salida de un almuerzo en Puerto Madero, los dirigentes convocaron a "jugar este partido juntos y ganarle al Covid-19".

"Este partido lo jugamos juntos, queremos ganarle al Covid", aseguró el presidente de River tras una reunión de la que también participó José Albistur, publicista y exsecretario de Medios de la Nación. "Hay que derrotar al Covid para que la gente pueda volver a la cancha, eso es una necesidad que no tiene que ver sólo con lo económico. Sin público es otro fútbol", planteó Ameal.

Consultado sobre cuándo veía posible ese regreso, el titular "xeneize" condicionó: "Cuando la mayoría de la gente esté vacunada". Al respecto, D'Onofrio consideró: "El objetivo es que la gente vuelva a los estadios, eso será la manifestación de que estaremos haciendo una vida más normal, como todos queremos y en lo que pretendemos colaborar: incentivar en la idea de la vacunación".

En el otro aspecto que coincidieron los popes millonario y xeneize fue en la confección de los torneos de Primera División. Ameal aclaró que no les llegó el borrador con el formato del próximo certamen pero ambos reclamaron lo mismo: que se reinstauren los descensos para mejorar la calidad del producto.

"Queremos campeonatos largos con descensos. ¿No pasó esto? Bueno, tenemos que tener un proyecto superador. Queremos fútbol en serio, no pasa por si hay clásicos o no”, mencionó Ameal, y siguió D'Onofrio: "Nosotros decimos las cosas como son. No puede haber un torneo de 28 equipos, queremos que el fútbol argentino sea atractivo".

Y cerró: "No es una muerte descender; si te toca, descendés y después verás cómo volver. Si no, hagamos un campeonato de 70 equipos en el que todos sean felices y que no vaya nadie a la cancha. River y Boca son las dos locomotoras del fútbol. Están los demás clubes y hay que ser solidarios con ellos pero sería tonto no darnos cuenta de que son los que mayor expectativa generan".