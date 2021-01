Un campeón del mundo con Boca liquidó a los jugadores tras la goleada en Brasil

El colombiano Mauricio "Chicho" Serna, temperamental exfutbolista campeón en el ciclo técnico de Carlos Bianchi, cuestionó hoy a los jugadores de Boca porque "no estuvieron a la altura de una semifinal" de la Copa Libertadores, al caer goleados por Santos (0-3) en Brasil.



Serna reconoció "actitudes reprochables" en algunos futbolistas durante el partido en Vila Belmiro y expresó "mucha tristeza" al notar que el conjunto argentino "no compitió" ante su adversario brasileño.





"No es el Boca que queríamos ver. Santos parecía que estaba jugando una final y Boca un partido de la primera fase", graficó sobre la diferencia actitudinal de ambos equipos.



Como emblema de la garra "xeneize", el colombiano reclamó por la falta de "rebeldía" de los jugadores al mando de Miguel Ángel Russo.



"Un futbolista no se puede limitar sólo a lo que le ordene el técnico. Cuando un jugador tiene la pelota en los pies debe mostrar una rebeldía que ayer no se vio", dijo en diálogo con TyC Sports.



En ese sentido, "Chicho" Serna, de 52 años, diferenció que la reacción de su compatriota Frank Fabra, expulsado por pisar a un rival, "no es tener huevos sino una irresponsabilidad" por dejar a su equipo en inferioridad numérica.



Luego excusó a Eduardo Salvio por intentar un caño y perder la pelota que derivó en el segundo gol de Santos: "Es su manera de jugar, no puedo caer contra Salvio por haber perdido una pelota y no haber corrido a quien se la sacó. Esa no es su esencia".



En cambio, sí apuntó al DT de Boca, Miguel Ángel Russo, porque tuvo "una responsabilidad importante" en el armado del equipo y los cambios determinados, sin disponer del creativo colombiano Edwin Cardona.



"Es muy difícil, por lo menos para mí, entender por qué no jugó Cardona. Me hago esa pregunta como también me la hice en la final de Madrid (1-3 vs. River Plate). ¿Por qué dejar en el banco a un jugador como Edwin?", reflexionó.



"Es cierto -concedió- que el técnico sabe el día a día del jugador, cómo está física y anímicamente. Entonces, si determinó que había que jugar con esos once y luego hizo los cambios que hizo, indudablemente que tiene una responsabilidad importante", concluyó.



"Se ha dejado pasar una muy buena posibilidad de ser finalistas", lamentó Serna, bicampeón sudamericano (2000 y 2001) y ganador de una Copa Intercontinental (2000) en Boca.