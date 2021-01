Al borde del llanto: la conmovedora revelación de Messi sobre Tito Vilanova

Lionel Messi no pudo contener las emociones al recordar sus charlas con Tito Vilanova. La huella del que fuera entrenador y también acompañara a Pep Guardiola durante su exitosa etapa al frente del conjunto azulgrana es muy grande y es por lo que la entidad ha elaborado un documental para su canal BarçaTV donde se repasa su historia.

En un adelanto de este producto denominado "100x100 Tito", en alusión a los 100 puntos logrados en la Liga 2012 (la mejor primera vuelta de la historia) con 32 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, aparece la Pulga hablando sobre fallecido entrenador y casi no puede aguantar las lágrimas mientras explica lo que significa para él su figura.

"Tuve muchas conversaciones, pero siempre hablábamos de futbol y de lo que pasaba en los partidos. O de lo que podía llegar a pasar en los partidos que venían", inicia su recuerdo. "Pero la más especial fue la última porque fue como una despedida también...", concluye el fragmento en el que el capitán culé queda con los ojos rojizos y la voz atragantada de llanto.

También en este documental Messi reconoce que fue trascendental para que se quedara: "Fue un año muy difícil para mí porque empecé a tener cosas con Hacienda y Tito me dijo: sé que estás pensando en algún cambio así que te llamo para decirte que no te vayas, que me prometas que te vas a quedar y que vas a dejar atrás lo que te está pasando y te quedes en el club".

"Yo le dije que se quedase tranquilo que me iba a quedar, que era lo que más quería y eran otros problemas lo que me hacían tener dudas", expresó. El documental, que se estrena el viernes, cuenta con los testimonios de su familia, amigos y jugadores como Thierry Henry, Piqué, Busquets, Xavi, Jordi Alba, Puyol, Iniesta, Pedro, Abidal y Cesc Fàbregas.