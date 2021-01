En vivo: tres partidos definen el rival de Boca en la final

Por la última fecha de la Zona Campeonato de la Copa Maradona, Banfield (Vs. San Lorenzo), Talleres (Vs. Colón) y Gimnasia de La Plata (Vs. Atlético Tucumán) buscan quedarse con la clasificación a la final, donde aguarda el Xeneize.