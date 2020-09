Zanetti se plantó: la frase contundente sobre Lautaro Martínez que no caerá bien en Barcelona

El ex defensor de la Selección argentina Javier Zanetti, actual vicepresidente del Inter de Milán, brindó una extensa entrevista en la que, entre otros temas, se refirió al futuro del delantero Lautaro Martínez y fue tajante al referirse a una supuesta venta al Fútbol Club Barcelona, que lo viene siguiendo desde hace tiempo.

"Lautaro no se va del Inter", disparó el Pupi ante la consulta en el programa 90 Minutos de Fox Sports. "No sólo el Barcelona se fija en él, pero Lautaro tiene claro que está en un gran club como el nuestro. Lo veo feliz viviendo esta experiencia que no es fácil en Italia. Pienso que va en el camino correcto. Por no ahora no se va, forma parte del presente y del futuro nuestro", agregó.

En esa misma línea, Zanetti contó que "hay respeto por parte de los clubes, hay jugadores que tienen cláusula y viene un club y paga, hay poco por hacer, pero en el caso de Lautaro está muy bien en Inter y yo lo noto cuando está feliz. Me pone contento su presente".

"POR AHORA, LAUTARO MARTÍNEZ NO SE VA DEL INTER"

Por otra parte, el ex lateral derecho se refirió a la presencia del Toro en la Albiceleste y consideró que "Lautaro tiene que ser el 9 de la Selección argentina. La realidad indica que es un gran atacante, eso no quiere decir que los demás no puedan jugar. Argentina siempre tiene buena materia prima y hay que aprovecharlo".

Lautaro Martínez está en la mira del Barcelona desde hace tiempo e incluso la prensa española asegura que el club y el jugador ya llegaron a una cuerdo. En julio pasado venció una cláusula de rescisión que ascendía a 111 millones de euros y, pese a ello, el club milanés pretende una cifra similar para negociarlo, algo inviable por estos días para el equipo catalán.