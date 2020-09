Picante: un histórico de Boca cruzó con todo a Ruggeri por sus dichos sobre la Bombonera

Enrique Hrabina, histórico defensor de Boca Juniors, salió al cruce de los dichos de Oscar Ruggeri, quien negó el mito de la Bombonera: "Hace 13 años que no tiembla y no se mueve", había dicho el Cabezón en el programa del cual es columnista, en Fox Sports.

"Estamos hablando de la cancha de Boca que tiembla, que se mueve. Que hace de todo. La cancha va, se levanta, va para acá, para allá. ¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa Libertadores? ¿2007? O sea que hace 13 años que no la gana. ¿Qué pasó estos 13 años? ¿Se le paró el corazón, no se movió? ¿No saltó?", criticó Ruggeri.

¿ES VERDAD QUE LA BOMBONERA “LATE”? LA RESPUESTA DE RUGGERI#90MinutosFOX - "Yo fui a jugar Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no pasó nada", aseguró el "Cabezón", rememorando sus épocas de futbolista. "He ido a un montón de canchas más complicadas", afirmó. pic.twitter.com/jYBs3aKtPU — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 7, 2020

Y Quique, como en sus mejores épocas, lo cruzó con todo: "Que Ruggeri le pregunte a la Conmebol, ya que él debe saber bien por que hace tiempo no ganamos. Igual en Boca no somos de llorar, somos de salir a pelear y ganarla en la cancha", dijo en su diálogo con Pasión Azul y Oro haciendo referencia a los guiños que ha tenido el Millonario en los últimos años desde la entidad radicada en Paraguay.

Luego de su respuesta picante, Hrabina analizó la situación actual: "Si siendo jugador del club a mí me decían que estoy listo para jugar, olvídate juego hasta con barbijo. Yo he jugado enfermo y hasta desgarrado en Boca. Ahora depende del cuerpo técnico decidir si el jugador está listo para jugar”.

Enrique Hrabina fue el primer jugador al que la hinchada de Boca Juniors le cantó "huevo, huevo, huevo" en la Bombonera y así como era picante dentro de la cancha, lo sigue siendo afuera.