Jugador argentino se rompió los ligamentos y no jugará más en 2020

They were very sad and angry days, without understanding why things happen, this injury comes to me in a great personal and group moment and that hurts, but I cannot sit still regretting it, it is not an option, I cannot change these situations but If I can change how I face them, Iu0026#39;m fine, Iu0026#39;ve already assimilated it, nothing was ever given to me and this is one more test to overcome, I will work harder than ever and I will come back stronger than before !! Thank God I have an incredible family by my side that will not let me fall, @ natcamus29 you are unique !! there is a lot of history to write !! Thank you very much for so many messages of love!! u26bdufe0fud83dudcaaud83cudffbud83dudc9bud83dudc9a Fueron unos diu0301as muy tristes y de mucho enojo, sin entender porque pasan las cosas, me llega esta lesiou0301n en un gran momento personal y grupal y eso duele, pero no puedo quedarme sentado lamentandome, no es una opciou0301n, no puedo cambiar estas situaciones pero si puedo cambiar cou0301mo afrontarlas, estoy bien, ya lo asimileu0301, nunca se me regalou0301 nada y esta es una prueba mau0301s a superar, trabajareu0301 mau0301s duro que siempre y volvereu0301 mau0301s fuerte que antes!! Gracias a Dios tenga una familia increiu0301ble a mi lado que no me dejara caer, @natcamus29 sos uu0301nica!! Muchas gracias por tantos mensajes de carinu0303o!! u26bdufe0fud83dudcaaud83cudffbud83dudc9bud83dudc9a