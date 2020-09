Emotivo mensaje de Maradona a un año de su llegada a Gimnasia

Hace exactamente un año, Gimnasia y Esgrima La Plata revolucionó el fútbol argentino con la presentación de Diego Armando Maradona como DT del primer equipo. Para el 10 la fecha no pasó desapercibida y por eso protagonizó un emotivo video para celebrar el aniversario.

El mismo fue publicado por las redes sociales del Lobo platense y en él Maradona dijo: "Triperos, empieza un nuevo año para nosotros. Hoy hace un año que viene para acá y no me quiero ir porque acá está la mejor gente del mundo. En ese momento se decía que no se iba a hacer (su llegada) pero me levanté una mañana y dije 'yo quiero ir a Gimnasia'".

Luego, el capitán de la Selección campeona del mundo en México 1986 agregó que "lo llamé a Morla y estábamos siendo el capitán de este barco en diez minutos".

Me levanté una mañana y dije: "yo quiero ir a Gimnasia". — #Gimnasia133 (@gimnasiaoficial) September 9, 2020

El primer día del Diego en el Tripero fue un entrenamiento a puertas abiertas en las que miles de hinchas coparon el Juan Carmelo Zerillo para darle la bienvenida a Maradona. "Se me venían todos los recuerdos y estaba la Tota que me decía 'andá, hijo, andá'. La gente estaba enloquecida y te va queriendo, arrancando de donde estás. Y dije '¿por qué no Gimnasia?' Es una ciudad hermosa y la gente se porta muy bien y eso no se compra con nada", continuó Diego.

Para cerrar, Maradona dejó palabras alentadoras luego de una temporada en la que su equipo peleó el descenso: "Gimnasia necesita una revancha y la vamos a tener. La vamos a tener".