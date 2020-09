El curioso dispositivo que presentó Messi y le cambiará la vida a las personas ciegas o con discapacidad visual

View this post on Instagram

Orgulloso de dar voz a la comunidad de no videntes y personas con discapacidad visual. Junto con @orcam_technologies, vamos a hacer que se conozca mu00e1s la tecnologu00eda innovadora que promueve la igualdad de oportunidades y facilidades. u00a1Sumate a esta importante iniciativa compartiendo este video! orcam.co/messi Iu0026#39;m proud to be a voice for the blind and visually impaired community. Together with @orcam_technologies, we are raising global awareness of innovative technology that promotes equal access and opportunities. Please join us in this important initiative, and share this video! orcam.co/messi #OrCam4Blind #OrCam_DreamTeam