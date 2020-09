Antes de viajar a Ecuador, Alfaro habló de Boca y sorprendió a todos

Gustavo Alfaro se fue del país con destino a Ecuador, donde tendrá su primer desafío como seleccionador. El ex entrenador de Boca, antes de abordar, habló al respecto y no ocultó su felicidad por tamaña responsabilidad: "Es un desafío muy lindo. Es una chance que me sedujo. Será complejo pero tenemos una ilusión muy grande de conseguir una plaza al mundial de Qatar".

"Ya estoy en funciones desde el 25 de agosto. Ahora empezaremos a definir la lista inicial que vamos a entregar el 18 de septiembre. Dejo de ser entrenador para ser seleccionador pero cuando empecé a trabajar de comentarista, estuve en Copas América, eliminatorias, Mundiales y siempre estuvo dentro de mis objetivos. Me formé para este tipo de situaciones", explicó.

La presentación de Alfaro será el próximo 8 de octubre en La Bombonera por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas y cinco días después recibirá a Uruguay en Quito. "Será un debut muy lindo, primero por enfrentar a Argentina con todo lo que eso significa y segundo, por pisar nuevamente el templo emblemático", dijo.

Por último, al ser consultado sobre sus nueves meses en el banco de Boca, sorprendió a todos: "hoy es un tema terminado", respondió. Días atrás, cuando fue oficializado como DT ecuatoriano, Alfaro habló mucho del Xeneize, recordó la eliminación con River y hasta culpó a las elecciones presidenciales por su salida.