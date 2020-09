En medio del brote de contagios en la burbuja de Boca, Carlos Tevez recibió la noticia más esperada

Mientras Boca Juniors vive días de incertidumbre por la cantidad de contagios registrados en la burbuja del plantel, a dos semanas del reinicio de la Libertadores, Carlos Tevez recibió la gran noticia de que su papá, Segundo Raimundo Tevez, fue dado de alta tras 45 días internado en terapia intensiva por coronavirus.

"Les quería contar que mi papá hoy fue dado de alta y ya está en su casa para seguir con la recuperación. Fueron 45 días de terapia intensiva muy difíciles de llevar", dijo este viernes en Twitter su hijo Diego Tevez, hermano del Apache.

El padre del futbolista estuvo internado en una clínica privada de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y Diego Tevez agradeció en su mensaje a los médicos que lo cuidaron.

Carlos Tevez se encuentra dentro de una 'burbuja sanitaria' de Boca Juniors que sufrió un brote de contagios de coronavirus que tuvo como resultado que 18 futbolistas se contagiaran. El médico del club, Rubén Argemi, dio a entender hace unos días que el delantero había tenido coronavirus antes del reinicio de los entrenamientos y que por eso no corría riesgo de volver a contraer la enfermedad. "No quiero hablar de jugadores puntuales, pero que al hincha de Boca le digo que Tevez no va a tener ningún problema", dijo.



Segundo Raimundo Tevez, a quien el 'Apache' considera su padre, es el marido de Adriana Martínez, la hermana de Fabiana Martínez, madre biológica de Carlos Tevez. Su padre biológico fue asesinado antes de su nacimiento. El capitán Xeneize fue criado por Segundo Raimundo Tevez y Adriana Martínez.