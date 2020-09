Barros Schelotto y la frase sobre Pavón que le traerá alivio a Scaloni

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Los Angeles Galaxy, reconoció que no pondrá trabas para que Cristian Pavón viaje a la Argentina y pueda unirse al seleccionado argentino de Lionel Scaloni.

“Vamos a aceptar lo que decida FIFA. No podemos hacer nada”, destacó el técnico platense, de 47 años.



Algunas instituciones de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos plantearon –por lo bajo- su aparente disconformidad en ceder a futbolistas que actúan en el certamen para estas fechas de clasificación hacia el Mundial Qatar 2022.

Confirma Barros Schelotto que si Cristian Pavón va con la selección argentina podría perderse hasta 7 partidos...



Sin embargo, el exDT de Boca Juniors y Lanús ya adelantó que no ideará ninguna estrategia para impedir los viajes del cordobés Pavón y del lateral Rolf Feltscher, llamado por el seleccionado venezolano que también iniciará su camino en eliminatorias, en octubre próximo.



“Lamentablemente, aquellos jugadores que sean llamados por sus selecciones, los vamos a perder entre 6 o 7 partidos. Pero mientras no tengamos la facultad de elegir nosotros, no podemos hacer nada”, insistió Barros Schelotto, en conferencia de prensa.



Pavón fue convocado por Scaloni para el seleccionado argentino que sostendrá sus partidos de las dos primeras fechas de eliminatorias ante Ecuador (8 de octubre) y Bolivia (13 de octubre).