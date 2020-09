Di María volvió a hablar y lanzó varias frases muy fuertes

Ángel Di María volvió a hablar. El jugador argentino se expresó nuevamente luego de las declaraciones donde se expresó muy disconforme por no haber sido citado en la última lista del entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni para los partidos iniciales de las Eliminatorias Sudamericana rumbo a Qatar 2022.

Scaloni dio sus argumentos y hoy Di María salió a bancar sus dichos durante una entrevista en el programa 90 Minutos. Sostuvo que hace un esfuerzo descomunal en el día a día para que lo vuelvan a llamar: "Me rompo el ojete en el club para poder estar en la Selección y a veces no se da". Al momento de ser consultado si a la Selección va por la plata, respondió:"¿Qué? Yo voy y pierdo, no es eso. Tengo muchos conocidos que me dicen que me quede en París tomando un café enfrente de la Torre (Eiffel), pero prefiero ir al país y que me puteen 45 millones de personas pero jugar para Argentina", expresó.

Sobre su relación con el actual DT del seleccionado comentó: "Tengo buena relación con él, cambió un poco la relación cuando asumió en la Selección porque es obvio que no podés mantener el mismo contacto. Lo había hablado con Scaloni, que podía ser titular, ir al banco o no jugar, y no tengo problema. Arranqué de titular, hubo partidos malos, y después me tocó ir al banco. La calentura está, pero jamás puse mala cara ni le dije nada al cuerpo técnico".

