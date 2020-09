Parece que Ramón Díaz no llega al partido con Boca: ¿Qué pasó?

Después de lo que fue una nueva derrota en la Copa Libertadores por 2-1 ante Caracas, Libertad está en estado de alerta por una reunión de emergencia que pidió el entrenador, Ramón Díaz, con la dirigencia de la institución paraguaya.

Si bien no trascendieron muchos detalles, el fantasma de una renuncia da vueltas, aunque desde el entorno del riojano piden calma y, si bien no descartan que pegue el portazo, tampoco creen que la situación sea irreversible. Claro, en el futuro inmediato aparece el duelo de revancha con Boca por la Copa Libertadores y una salida después de ese partido dolería aún más.

De todas maneras, si bien todo está condicionado a la reunión, el directivo Manuel Verón de Astrada no brindó un panorama muy optimista en declaraciones a Urbana al Máximo: "Habrá una reunión con el señor Horacio Cartes y ahí se va a decidir qué hacer, porque no se dan los resultados. Nosotros contratamos a todos los jugadores que Ramón Díaz solicitó y no se dan, es triste la realidad. Yo, si estuviese en su lugar, pondría mi cargo a disposición".