El último mensaje de Luis Suárez como jugador del Barcelona

Dia especial con sensaciones de tristeza por dejar un lugar que me dio mucho como jugador y como persona. Disfrutu00e9 cada minuto con mi familia y amigos que si no fuera por ellos todo seru00eda diferente. Me llevo todo lo bueno que tiene este grandiu0301simo club y los valores que tiene cada persona que me ayudaron desde que lleguu00e9. Hoy empieza un nuevo desafu00edo que lo voy a vivir con la misma ilusiu00f3n que vivu00ed desde que llegue acu00e1. Muchas gracias a todos y no se olviden que siempre estaru00e1n en mi u2764ufe0fu2764ufe0f Special day with feelings of sadness for leaving a place that gave me a lot as a player and as a person. I enjoyed every minute with my family and friends that if it werenu0026#39;t for them everything would be different. I take with me all the good that this great club has and the values u200bu200bthat each person has that has helped me since I arrived. Today begins a new challenge that I am going to live with the same illusion that I have since I arrived here. Thank you all very much and do not forget that you will always be in me u2764ufe0fu2764ufe0f