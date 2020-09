Escándalo en el tenis mundial: Benoit Paire confesó que jugó contagiado de coronavirus en Hamburgo

El tenista Benoit Paire reveló que fue autorizado a jugar hoy en el ATP 500 de Hamburgo, donde abandonó el partido ante el noruego Casper Ruud, pese a haber dado positivo en los dos test que se realizó desde su llegada a Alemania para disputar el torneo. Paire había estado en cuarentena en Estados Unidos hace tres semanas tras dar positivo en la previa del US Open y luego disputó el Masters 1000 de Roma.

Luego de abandonar agotado y con dolores de estómago el duelo ante Ruud, tras perder el primer set 6-4 y cuando estaba perdiendo por 2-0 el segundo, el francés dio su explicación de lo sucedido.

"A mi llegada seguí dando positivo al covid. Estoy cansado, no puedo más. Me dije, ¡me voy! Y entonces me dijeron que aquí, en Alemania, si eres positivo al covid y has hecho ya tu cuarentena, normalmente no se hacen más test a los jugadores, ya que incluso si lo agarras de nuevo ya no eres contagioso".

El caso ha generado confusión, por las diferentes reglas entre países. "La ATP va a tener que explicarme cuáles son las reglas exactas. Veo que a gente en París (en la previa de Roland Garros) que son negativo y que no pueden jugar porque su entrenador es positivo. Pero aquí, en Alemania, se puede ser positivo y jugar", cuestionó.

"Era negativo después del US Open, negativo en Francia, negativo en Roma y positivo en Hamburgo", explicó, y agregó que "es imposible jugar al tenis así. No duermes. Mentalmente es difícil, sinceramente si sigue siendo así quiero parar", agregó.

Paire aseguró que intentó jugar este miércoles porque le hacía "feliz estar de vuelta a la pista", pero que le resultaba imposible porque estaba cansado. "No podía moverme, así que abandoné. El problema es que estoy cansado", añadió el tenista francés, visiblemente frustrado, en sus declaraciones.