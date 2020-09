¿Por qué Scaloni limpió a Di María de la Selección? El enojo del Fideo y el rol de Messi

El viernes Lionel Scaloni presentó la lista de convocados del exterior para que la Selección argentina afronte el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y sorprendió la ausencia de Ángel Di María. Aunque el Fideo ha sido cuestionado por sus rendimientos con la Albiceleste, coronó una temporada espectacular en Europa y que no forme parte de una extensa nómina de 30 jugadores llamó la atención de todos.

Incluso la del propio futbolista del PSG francés, quien está molesto con la situación. Según cuenta hoy Cristian Grosso en el diario La Nación, desde el entorno de Di María dieron a conocer su enojo y revelaron "¿qué más puede hacer? Ya no es una cuestión deportiva, será algo privado".

Por su parte, desde el seno del Seleccionado nacional argumentan que "tendrías que estar adentro para entenderlo", una confesión que le da la razón al Fideo: la cuestión no es futbolística.

Al parecer, para Scaloni el único intocable y que puede tener un trato especial es Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo y capitán del equipo. Al DT le llama la atención que algunos jugadores que en sus equipos aceptan naturalmente el rol de complementos para las estrellas, no tengan la misma actitud en la Selección.

Finalmente, en cuanto al rol de la Pulga en esta situación, en el cuerpo técnico está la sensación de que Leo no presiona en la cancha a sus amigos, por lo que no les exigirá nada ni a Di María ni al Kun Agüero, entonces Scaloni tiene dos alternativas: aceptar más privilegios o cortar por lo sano, y asume el riesgo de no citarlo.