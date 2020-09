Otra insólita negociación: Luis Suárez se va del Barcelona por "monedas"

Se destrabó la salida de Luis Suárez. Luego de la reunión entre directivos de Barcelona y del Atlético Madrid, se llegó a un principio de acuerdo para que el uruguayo sea dirigido por el Cholo Simeone. Según informó "El Partidazo de COPE", la oferta incluye variables por objetivos del conjunto rojiblanco en la Liga de Campeones.

El cierre de la operación está supeditado a que el futbolista dé el visto bueno a las condiciones del mismo y firme por dos temporadas, algo que no será un impedimento ya que es sabido que Ronald Koeman no lo quiere en su plantel. No han trascendido los detalles en cuanto a costo total del traspaso, pero podría llegar a cobrar 4 millones en variables.

Desde el club azulgrana dicen que aún no se puede decir que la operación esté cerrada y en el Atlético de Madrid quiere saber cuanto antes qué pasa con Luis Suárez porque tienen a Edinson Cavani como Plan B. El club rojiblanco se ha dado dos días de plazo para solucionar el fichaje del azulgrana. Si no lo logra se centrará en el ex del PSG.

Es inminente la salida de Luis Suárez.

Desde el llamado de Koeman a Suárez para confirmarle que iba a ser tenido en cuenta para la nueva temporada, el uruguayo se avocó directamente a la búsqueda de un nuevo club. Juventus fue uno de los interesados, pero optaron por Álvaro Morata. El Inter Miami de David Beckham fue otro que mostró interés para quedarse con sus servicios. pero el Pistolero rechazó la oferta.