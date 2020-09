Mirá la primera atleta paralímpica en posar en Playboy

Elena Krawzow es una auténtica estrella del deporte paralímpico. A sus 26 años, la nadadora es tres veces campeona del mundo y medalla de plata en Londres 2012. Tiene un 3% de capacidad visual, y se ha convertido en la primera atleta paralímpica en posar desnuda para la revista Playboy.

La alemana se ha mostrado muy orgullosa: “Soy la primera atleta paralímpica femenina en la portada de Playboy. Quiero dar un ejemplo de más tolerancia en la sociedad. Para que las personas con discapacidad puedan crear cualquier cosa y no esconderse, aunque no seas como la mayoría, porque no todas las discapacidades se ven a primera vista, la diversidad es parte de la sociedad y la tolerancia nos ayuda a todos”, escribió en su Instagram.

Krawzow nació en Kazajistán y se mudó con su familia a Alemania cuando solo tenía 12 años. Elena tiene la enfermedad de Stargardt, una afección hereditaria que limita su visión.

“Todavía puedo ver algo en el borde del campo de visión. No es que tenga un punto negro en el medio, sino que las imágenes se superponen. Hoy todavía puedo ver el 3%, pero todo muy, muy borroso”, explicó ella misma para Bild.