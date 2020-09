La información que cambia todo sobre el futuro de Messi

View this post on Instagram

Manu0303ana define @leomessi. Pero hay un nuevo escenario: existen chances concretas de que el mejor del mundo siga hasta junio de 2021 y cumpla su contrato. A esta altura lo estau0301 evaluando. Los dirigentes le pidieron por favor que se quede. Leo resolveru00e1 en breve. Y comunicaru00e1. Veremos cu00f3mo termina.