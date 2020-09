El primo de Messi dio una pista sobre el futuro del jugador del Barcelona

El futuro de Leo Messi sigue siendo una incógnita, más después de que la primera reunión entre su padre Jorge y el presidente Bartomeu haya terminado sin acuerdo, y ya son varias voces las que apuntan que la salida del crack argentino podría ser más complicada de lo que podía parecer tras el envío del burofax.

Así se ha pronunciado Maxi Biancucchi, primo de Leo, en unas declaraciones al portal ‘Tuttomercato’, donde ha dejado abierta la posibilidad de que el ’10’ continúe en el Camp Nou la próxima temporada.

“Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy 100% seguro que pueda irse”, dijo Maxi, que no dudó en calificar a Messi como el “más grande de todos”.

“Cualquier Liga soñaría con tenerle. No me extraña el interés del Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia. Si Leo dejara el Barça no veo porqué razón no podría escoger algún equipo de la Serie A, porque es un campeonato del más alto nivel competitivo”, añadió Maxi Biancucchi ante la posibilidad de que Leo acabe en el ‘calcio’.