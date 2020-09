La alegría de Ameal, un pedido especial a Russo y respaldo para Román

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, se mostró feliz por la respuesta del equipo en el triunfo ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, tras seis meses de inactividad. Además, reveló el pedido que le hizo al director técnico, Miguel Ángel Russo, y elogió a Riquelme, asegurando que el ídolo máximo del club "cada día juega mejor".

"Antes del partido tenía un poco de inseguridad porque los chicos no habían jugado, cinco meses no es poco, y a su vez una confianza plena. Vi un equipo que jugó bárbaro y va recuperando su identidad", analizó en diálogo con radio La Red el mandatario Xeneize.

Luego elogió al DT al asegurar que "nuestro técnico es un fenómeno. Russo sacó lo mejor de cada jugador. ¿Qué tenemos que hacer con el técnico? Cuidarlo. Yo le pedí que no viajara, pero él llama, habla. Los resultados son por el gran trabajo. Nos va bien porque además de las famosas tres patas: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, se suma una cuarta pata que es el Consejo de Fútbol".

Además, con respecto a la visita a Independiente Medellín el próximo jueves, reveló que a Russo "le voy a pedir que no viaje a Colombia, pero son decisiones de él. Es como yo, una persona de riesgo, cuando me dijo que no viajaba a Paraguay fue una gran alegría. Lo tenemos que cuidar. En definitiva él decide, pero yo tampoco quiero que viaje. Si vos trabajás bien durante la semana y les sacás a los jugadores lo mejor que tienen adentro, después aparecen los resultados".

Finalmente, destacó el trabajo de Juan Román Riquelme como encargado del Consejo de Fútbol. "Román trabaja en el silencio y los resultados a la vista. Él se llamó a silencio, pero para trabajar", explicó, y ante la consulta de por qué no viaja con el equipo, aseguró que "son decisiones. Si alguien vive y siente los partidos es él. Tiene un sentimiento muy fuerte por nuestra institución. Ustedes no lo ven jugando, pero cada día juega mejor".