"Es lo que buscaba": la gran alegría de Higuaín al ser presentado en su nuevo equipo

El delantero argentino Gonzalo Higuaín fue presentado hoy oficialmente como nuevo refuerzo del Inter Miami de la Liga estadounidense de fútbol (MLS) y señaló que espera tener una "experiencia hermosa".

"Es lo que buscaba: una nueva experiencia, una nueva liga y una hermosa ciudad. Estoy muy feliz de estar aquí y de que sea oficial", comentó el "Pipita" Higuaín en un comunicado oficial del Inter de Miami, equipo del que el ex futbolista inglés David Beckham es copropietario.

"Me siento bien, me siento completo como jugador. Estoy motivado para probar una nueva liga y ayudar al equipo a crecer", sostuvo el ex delantero de River y Real Madrid, entre otros equipos.

"Individualmente, mi objetivo es demostrar que puedo contribuir y seguir jugando un gran fútbol aquí, y espero poder lograrlo porque tengo todas las herramientas necesarias para tener éxito", explicó.

Higuaín, de 32 años, se desvinculó de Juventus (estaba desde 2016) el jueves último después de haberse consagrado campeón de la Serie A en 2019/20. En Miami, volverá a ser compañero del mediocampista francés Blaise Matuidi, con quien ya jugó en la "Juve".

El club aclaró que este reencuentro convierte al Inter de Miami en "el único equipo de la MLS con dos finalistas activos de la Copa Mundial de la FIFA. La pareja se presentó como compañeros de equipo 76 veces para la Juventus, con Higuaín sumando 25 goles y nueve asistencias en el proceso". Matuidi, de 33 años, se consagró campeón del Mundial de Rusia 2018 con el seleccionado francés.

"El Inter de Miami es un equipo en construcción, pero ya hay una buena base para alcanzar metas importantes", afirmó el "Pipita", finalista del Mundial de Brasil 2014 con el seleccionado argentino, que compartirá liga con su hermano mayor, Federico Higuaín, actual futbolista del DC United y de un recordado paso por Godoy Cruz.

Inter de Miami ocupa actualmente la última posición de la Conferencia Este de la MLS, con 8 puntos en 11 partidos, y necesita sumar para aspirar a clasificarse para los Playoffs.