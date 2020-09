Maradona le "robó" un jugador a Boca y ya se entrena en La Plata

Marcelo Weigandt se transformó en el primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de firmar su contrato a préstamo de Boca Juniors, sin cargo y con opción, hasta diciembre de 2021. El lateral se sumó hoy a las prácticas y luego brindó una conferencia de prensa donde contó sus primeras sensaciones como jugador del Lobo.

Hola, Chelo uD83DuDC4BuD83CuDFFB



¡Bienvenido al Lobo! uD83DuDC3A pic.twitter.com/eRj7QaJoLX — #Gimnasia133 uD83DuDC3AuD83CuDFE1 (@gimnasiaoficial) September 17, 2020

"Maradona para mi es el Dios del fútbol. Es extraordinario que me quiera en su equipo y cuando me dijeron de venir a Gimnasia no lo dudé. Si tengo que ir a trabar con la cabeza acá en Gimnasia lo voy a hacer. Van a ver al mismo Weigandt de siempre. Nunca dudé en venir. Conozco a la gente que alienta y los hinchas se vuelven locos", expresó el Chelo.

Y agregó: "Se que la gente de Gimnasia alienta y alienta. Se ponen locos. Mí primer partido que fui al banco fue precisamente en el bosque con Guillermo como técnico. Fue una señal". De esta manera el cuerpo técnico que dirige Diego Maradona tiene a su primer refuerzo. Aunque vale decir que la dirigencia logró renovarle varios de los contratos que se habían vencido en junio pasado.