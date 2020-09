La tremenda sanción que podría recibir Neymar

El clásico entre PSG y Olympique de Marsella terminó con un final bochornoso, con cinco expulsados. Entre ellos, Neymar vio la roja por agredir a Álvaro González, en medio de acusaciones de racismo. Ahora, podría enfrentarse a una dura sanción.

El astro brasileño podría recibir una suspensión de cuatro a siete partidos. Según informa el medio RMC Sport, la Comisión de Disciplina de la Ligue de Football Professionnel (LPF) afirma, en el anexo 2 del artíco 13.1 del Reglamento, que cualquier agresión fuera del juego (y sin provocar ninguna lesión a un adversario) puede implicar una sanción de hasta siete partidos. En caso de que la roja sea por un "intento de agresión", puede alcanzar los seis.

Lo que sí es seguro es que Neymar no estará ante el Metz, el miércoles, en el encuentro postergado de la primera fecha de la Ligue 1 (se postergó porque el PSG había llegado a la final de la Champions League y terminó tarde la temporada).

Luego de ser expulsado ayer, Neymar aseguró que González lo llamó "mono hijo de p..." y que le pegó "por racista". El astro brasileño explotó en redes sociales luego. "Captar mi agresión para el VAR es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome 'mono hijo de puta'. ¡Eso quiero ver! Me castigan, me expulsan... ¿y a él entonces?", expresó. Y sentenció: "Lo único que lamento es no haberle pegado en la cara a ese tarado".

Por su parte, el defensor del Olympique de Marsella se defendió de las críticas: "No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles tres puntos hoy".