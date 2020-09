El gran homenaje de Maradona a una leyenda argentina del patinaje

View this post on Instagram

Me encanta saludar a las y los deportistas argentinos que nos dieron alegru00eda, a veces con muy pocos recursos, pero con mucho fuego sagrado. Y hoy quiero dedicarle un feliz cumpleau00f1os a la mejor patinadora argentina de todos los tiempos, @Nora.Alicia.Vega. En la foto estamos en una entrega de premios a las revelaciones deportivas de 1979. Nora, sin un mango para comprar ruedas, y corriendo muchas veces en desventaja, fue cinco veces campeona mundial, seis veces campeona panamericana y diez veces campeona sudamericana. Y portadora de la antorcha olu00edmpica en dos juegos olu00edmpicos. Un ejemplo y formadora de muchas chicas y chicos que hoy representan a nuestro pau00eds. Muchas felicidades genia!!! ud83cudde6ud83cuddf7