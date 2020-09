La picante dardo de una figura del Manchester City a Lionel Messi

Después que Lionel Messi enviará el burofax para pedir su salida de Barcelona, el primer equipo que se nombró como posible destino fue Manchester City. El equipo inglés tenía muchos puntos a favor para recibirlo, Pep Guardiola en el banco y su amigo Kun Agüero en el plantel, pero finalmente todo quedó en nada.

La novedad revolucionó a la ciudad pero no a los futbolistas del plantel "celeste". Y una muestra de ello son los dichos de Kevin De Bruyne al respecto. El volante belga no dio vueltas y fue tajante: “¿Messi? Juego con cada jugador que ficha por el (Manchester) City. Pero creo que ya tenemos un equipo bastante bueno".

"Mucho se ha escrito sobre la posible llegada de (Lionel) Messi. Pero no pensé demasiado en eso", agregó en declaraciones brindadas al sitio The Last Hour. El City, de igual manera, no se bajó de la palea y esperará hasta el próximo año para saber si puede contar con el mejor del mundo entre sus filas.

El equipo inglés siempre se mantuvo atento a lo que ocurría con la Pulga y hasta tenía en sus manos un contrato para jugar tres temporadas en la Premier League y después dos campañas más en el New York City de la MLS estadounidense a cambio de 100 millones anuales, más una jugosa prima de fichaje.