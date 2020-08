Viernes, el día clave para todo Boca

El plantel de Boca se realizará mañana los testeos recomendados por la Conmebol en el centro de entrenamientos de Ezeiza, hoy le fueron tomadas las muestras a parte del cuerpo técnico y el lunes lo hará el entrenador Miguel Angel Russo, quien todavía se encuentra en Rosario.



También mañana se efectuarán el hisopado Juan Román Riquelme y los integrantes de la secretaría de Futbol, Jorge Bermúdez, Raul Cascini y Marcelo Delgado.





Hoy estuvieron realizándose los estudios los empleados de seguridad, los del predio y también los ayudantes de campo Leandro Somoza y Mariano Herrón, el entrenador de arqueros Fernando Gayoso y los preparadores físicos Damián Lanatta y Fernando Blasco.



Todos los estudios incluyen un electrocardiograma y el análisis de sangre correspondiente.



Russo, que se hará el test en la vuelta al trabajo del plantel, es paciente de doble riesgo por haber sufrido hace dos años una grave enfermedad y por tener 64 años de edad.



Luego analizarán si estará todos los días de entrenamiento y para eso ya tiene armada una carpa especial en un sector del comedor en el primer piso, desde donde podrá ver las tres canchas donde practicarán los futbolistas.



La idea es que el lunes el plantel se vuelva a realizar el hisopado y que los jugadores estén en tres grupos de seis en dos turnos de 9 a 11 y y de 11 a 13.



Cada grupo será una mezcla entre titulares, suplentes y algún juvenil, y todos de diferentes posiciones, para evitar que si alguien tiene Covid-19 no se corra el riesgo de contagiar a compañeros del mismo puesto.



Cada jugador recibirá un termómetro para que todos los días se tomen la fiebre y también vendas y vaselina, que ayude a que los botines no le lastimen los pies, ya que hace tiempo no los utilizan.



Por el protocolo los jugadores tendrán que llegar ya cambiados en sus autos habrá bebidas personalizadas en una mesa separada, lo mismo que viandas, frutas y cereales.



Los futbolistas tendrán que bañarse en sus domicilios y los tres vestuarios que estarán habilitados se utilizarán en caso de necesidad.



Boca tiene 9 canchas disponibles en Ezeiza y por orden de la secretaría de fútbol se resembraron y se les puso nuevo drenaje.



El Xeneize, campeón de la Superliga 2019/20, jugó su último partido oficial el 14 de marzo pasado ganándole a Godoy Cruz por 4 a 1, en Mendoza, por la cancelada Copa de la Superliga.



El próximo compromiso oficial es el 17 de septiembre ante Libertad de Paraguay, en Asunción por la tercera fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2020.