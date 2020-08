Nuevo caso positivo de coronavirus en el mundo del tenis

El tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar, integrante del equipo de Copa Davis de su país, confirmó que arrojó resultado positivo a un test por coronavirus al que fue sometido en el marco de su preparación para el regreso del circuito, interrumpido desde marzo por la pandemia.



"El sábado pasado me hice un test PCR de rutina para poder jugar un torneo de preparación y hoy me llegó el resultado, que determinó que padezco coronavirus. Siento mucha pena por no poder volver a la competencia, aunque lo más importante es que mi familia está bien y yo no tengo síntomas", publicó Escobar.

El día sábado me hice un test PCR de rutina para poder jugar el torneo Nicolas Febres-Cordero en Ballenita. Hoy me llegó el resultado y salió COVID positivo. Con mucha pena por no poder volver a la competencia este fin de semana. Por ahora lo más importante 1/2 — Gonzalo Escobar (@goescobar89) August 4, 2020

El caso positivo de Escobar se suma a los que dieron en su momento los serbios Novak Djokovic y Viktor Troicki, el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric, todos contagiados durante el torneo de exhibición denominado Adria Tour jugado en junio pasado, más los del estadounidense Frances Tiafoe y el bosnio Tomislav Brkic, cada uno en su país.

Entre las damas, el único caso positivo conocido sucedió el fin de semana en la clasificación para ingresar al cuadro principal del abierto de Palermo, en Italia, donde arrojó positivo la búlgara Viktorija Tomova, quien fue apartada del torneo y su lugar lo ocupó la chilena Daniela Seguel.