"Ha llegado el momento de decir adiós": se retira una leyenda del fútbol mundial

El arquero español Iker Casillas anunció su retiro del fútbol, tras un año y dos meses sin jugar después de sufrir un ataque al corazón, cerrando a sus 39 años una carrera repleta de éxitos, siendo leyenda del Real Madrid y de la Selección española, y con un broche final con títulos en el Porto.

"Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado. Gracias", escribió Casillas en sus redes sociales junto a una extensa carta en la que anuncia el fin de su carrera como arquero.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

"Hola a todos, hoy es uno de los días más importantes, y a la vez difíciles, de mi carrera deportiva: ha llegado el momento de decir adiós", comienza diciendo la carta escrita por el ex arquero del Real Madrid.

"Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por llegar hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello... estoy feliz", añadió el español, quien también da "las gracias" a todas las personas que le han "acompañado en este viaje".

Como arquero del Real Madrid, disputó 725 encuentros y conquistó 19 títulos, entre ellos, tres Champions League (2000, 2002 y 2014), cinco Ligas, dos Copas del Rey, dos Copas Intercontinentales, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España.

También fue miembro clave de la selección española, acumulando 167 partidos internacionales, el primero el 3 de junio de 2000 en un amistoso ante Suecia, y siendo el titular del histórico triplete Eurocopa 2008-Mundial 2010-Eurocopa 2012.