La determinación que podría tomar mañana Barcelona si Messi no se presenta

Leo Messi no ha acudido esta tarde a la primera sesión programa por Ronald Koeman. El argentino se mantiene firme en su postura y no se ha presentado en el entrenamiento porque ya no se considera miembro de la plantilla azulgrana y, por lo tanto, no tiene la obligación de asistir a la Ciudad Deportivade Sant Joan Despí. Pero el Barcelona sí cree que es, todavía, su capitán. Según el convenio colectivo de la Liga-AFE, incurrirá en una falta grave.

El documento, en su artículo 5 del Anexo V, relativo al régimen disciplinario, establece que se considera falta grave "la primera y segunda falta consistente en el abandono del trabajo, sin causa justificada, no tratándose de un partido". A partir de la tercera ausencia, entrará en la categoría de muy grave. Ayer ya no acudió a realizarse los tests PCR. De mantenerse en su negativa a acudir a la Ciudad Deportiva y no presentarse mañana por la mañana, y al cometer falta muy grave, podría ser suspendido de empleo y sueldo, según lo estipulado en el convenio relativo a las sanciones. Podrían restarle entre 11 y 30 días o imponerle una multa de hasta el 25 por ciento de su salario mensual.

De todas formas, el convenio establece también claramente, en sus principios generales, que "la potestad disciplinaria laboral corresponde al Club/Sad, siendo ejercida por quien designen sus órganos directivos". Y, en estos momentos, el Barcelona todavía no se ha planteado sancionar al internacional argentino. Los dirigentes y ejecutivos van con cautela y no quieren avivar más el fuego. Desde la entidad saben que deben tomar medidas, pero no se precipitarán. Todavía confían en reconducir la situación.

Leo Messi, por su parte, no cree que sea merecedor de una sanción porque considera que ya no es jugador del Barcelona, como dejó claro en el burofax que envió a la entidad el martes de la semana pasada. Es libre y, por lo tanto, no está obligado a asistir a la Ciudad Deportiva. El argentino ya avisó, además, que no asistiría al arranque de temporada.

Las posturas están muy distantes, aunque a finales de semana tendrá lugar una cumbre entre Bartomeu y Jorge Messi, padre y agente del argentino. De todas formas, la reunión no parece que vaya a implicar un acercamiento ya que ambos se mantienen firmes en sus planteamientos. El jugador insiste, no obstante, en su voluntad de lograr una salida amistosa.