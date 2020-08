El múltiple campeón con Boca que pide a "gritos" volver al club

Pablo Mouche habló hoy en TyC Sports y dejó en claro que le gustaría tener una etapa más en Boca, más allá de que se encuentra muy a gusto en Colo Colo.

Mouche explicó: "Me gustaría, fue el club que me hizo conocido y en el que pasé hermosos momentos de pasión y de títulos ganados". Acto seguido aclaró: "Pero si hoy digo que me gustaría volver, le estaría faltando el respeto a la gente de Colo Colo y estoy muy bien".

"En diciembre se me termina el contrato y no sé qué va a suceder, pero la prioridad será escuchar a Colo Colo porque estoy feliz acá. Pero si eso no pase buscaré otro rumbo y Boca siempre será bienvenido, sería una felicidad enorme", finalizó el delantero de 32 años.