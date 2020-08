El equipo "tapado" que cree poder contar con Lionel Messi si se va de Barcelona

El Manchester United es otro de los clubs que se estaría planteando seriamente el fichaje de Leo Messi. Según ha informado Deportes Cuatro, el club inglés ya ha ordenado un acercamiento con el delantero del Barça y habría empezado sus gestiones para su posible fichaje.

Su silencio desde que el Barça cayó estrepitosamente ante el Bayern de Munich podría indicar, según este medio, que no está a gusto, y menos ahora con las próximas salidas de sus amigos Luis Suárez y Arturo Vidal. Con Koeman ya habló y se sinceró con el técnico asegurando que se sentía más fuera que dentro del club.

Pocos clubes pueden afrontar esta ingente operación. El Inter de Milán suspira por el 10 argentino plantéandole un proyecto deportivo ambicioso, el Manchester City cuenta con Pep Guardiola y Kun Agüero para poder convencerle, pero lo cierto es que el Manchester United sería el mejor situado ya que tiene capacidad financiera para afrontar el supuesto fichaje y poder pagarle lo que cobra en el FC Barcelona.

Otro de los que suspiran por el capitán del Barça es David Beckham, dueño del Inter de Miami y que sueña con que algún día pueda reunir en su equipo a los dos mejores jugadores del mundo de la era moderna: el propio Messi y Cristiano Ronaldo. Pero esto sería a medio/largo plazo. El Chelsea es otro equipo que también estaría interesado en el 10. Pero sus opciones son remotas.

De momento, todo son especulaciones que siguen siendo alimentadas por el tenso silencio que se ha impuesto el astro argentino y, si sale del club, en la ‘pole’ de la carrera por hacerse con sus servicios sería el Manchester United.

El conjunto que dirige Pep Guardiola no tira la toalla y no quiere pasar la oportunidad de fichar a Leo Messi. El club citizen está haciendo cuentas para estudiar la viabilidad económica que tendría la operación, según ESPN. Pero el City sabe que lo primero que tendía que pasar es que Messi diese un paso al frente y dijera públicamente que su etapa en el club azulgrana ha tocado a su fin. La otra opción que barajan sería esperar hasta la próxima temporada y confiar en que Messi no renovase para llegar libre.