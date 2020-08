La desafortunada declaración de Jorge Ameal sobre el caso Villa

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, se refirió a la situación de Sebastián Villa y sus declaraciones generaron mucha polémica. El dirigente expresó que el futbolista está a disposición del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo, y será el entrenador quien decidirá si lo utiliza o no en la Copa Libertadores.

"Si él decide que juega, juega. No tiene ningún impedimento", dijo y continuó con dando su punto de vista con una controvertida frase: "Alrededor de Villa se creó una situación por el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó que sea culpable o no. Y pongamos que sea culpable, si lo es, hay que curarlo".

"Si tuvo un problema, busquemos cómo podemos ayudarlo. Lo lógico es sancionar y sacarle lo que Villa sabe hacer, que es jugar al fútbol. Esta es mi opinión, pero somos treinta miembros en la comisión directiva de Boca y veremos. Estamos esperando lo que decida la justicia. El jugador está en el plantel y a disposición del técnico (Miguel Russo)", agregó.

Durante el parate por la pandemia de coronavirus, Boca recibió ofertas por el jugador (una, del Atlético Mineiro que dirige Jorge Sampaoli) pero resultaron insuficientes para la dirigencia y fueron rechazadas.