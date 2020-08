La rompió toda: doblete y golazo del Pity Martínez para el triunfo del Atlanta United

El volante mendocino Gonzalo Pity Martínez fue la gran figura del Atlanta United en el triunfo por 2 a 0 sobre Nashville. El ex River anotó los dos tantos y uno de ellos fue una verdadera joya, con un bombazo tremendo, por la Conferencia Este de la MLS, que disputó su sexta fecha.

El ex jugador de River Plate y Huracán festejó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando abrió el marcador tras recibir la pelota en el sector izquierdo de la cancha, enganchó hacia adentro ante la presión de un defensor y definió de puntín cuando lo atoraba el arquero.

Y el segundo fue una perla, a los 43 del segundo tiempo, cuando metió un bombazo tremendo que se clavó en el ángulo superior derecho del arquero rival.

En Atlanta United, que sumó su tercera victoria en la temporada, se desempeñaron los también argentinos Fernando Meza (ex San Lorenzo), Franco Escobar (ex Newell's) y Eric Remedi (ex Banfield). El líder de la Conferencia Este es Columbus Crew, con 16 unidades, seguido por Toronto, con 15, mientras New York Red Bull reúne 10.

Por su parte Los Angeles Galaxy, conducido por el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto, ganó esta noche su primer partido en el torneo de la MLS de Estados Unidos al imponerse de visitante por 2 a 0 en el clásico ante Los Angeles FC, por la sexta fecha.

Con goles de Ethan Zubak (25m PT) y Sebastian Lletget (8m ST) y la presencia de los argentinos Emiliano Insua y Cristian Pavón (ambos ex Boca Juniors), Galaxy pudo reponerse del mal comienzo que había tenido en el torneo. Hasta el momento llevaba 2 empates más 3 derrotas y ahora, con esta victoria, suma 5 puntos y abandonó la última posición de la zona B, quedando undécimo y una unidad por arriba de Houston Dynamo, que así pasó a ser el último.

En este grupo, las primeras posiciones muestran al Kansas City al tope con 15 unidades; Minnesota, con 11; Portland Timbers, 10; Los Angeles F. C., 9; y Seattle Sounders, 8.