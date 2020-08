Las alternativas concretas de Barcelona y Koeman si Messi se va

Si hace diez días le dicen a un aficionado al Barcelona que el centro del debate sobre su equipo estaría en la posible marcha de Leo Messi, no se lo habría creído. El barcelonismo ya se había hecho a la idea de que el mejor jugador en la historia del club se retiraría de azulgrana. Que ningún culé tendría que pasar por el mal trago de ver a su ídolo vistiendo la camiseta de otro equipo. Eso, de momento, no ha sucedido, pero ya no es descartable. La posibilidad de que Messi abandone el Barcelona este verano es más factible que nunca.

Tal y como le explicó Leo a Ronald Koeman en la reunión que mantuvieron el jueves, no tiene clara su continuidad. A pesar de que le queda un año de contrato con la entidad catalana, lo cierto es que La Pulga se siente más fuera que dentro del equipo ahora mismo. Sin fuerzas para empezar un nuevo proyecto. La paliza recibida en Champions a manos del Bayern de Múnich hizo mucho daño. No obstante, sólo fue la gota que colmó el vaso. La paciencia de Leo ya venía agotándose desde hace meses... hasta llegar al momento actual.

Con este panorama, en el club ya saben que la posibilidad de perder al '10' es real. Hay que prepararse por si termina sucediendo. La primera pregunta que le viene a la cabeza a uno es ¿quién asumiría el rol de Messi en el Barça llegado el caso? La respuesta no es sencilla. Se abre un debate, un cásting, para ver si existe alguien en este equipo con el perfil adecuado para liderarlo. Un jugador con la ascendencia en el vestuario y la calidad suficiente para ser el referente del equipo. Lo que ha sido Messi durante más de una década y lo que fue Ronaldinho antes que él. Un jugador franquicia.

Si se mira a los actuales componentes de la plantilla azulgrana, resulta complicado encontrar a algún futbolista de ese corte. Hay jugadores de mucha calidad, fichajes que en su momento costaron más de 100 millones de euros, pero ninguno ha dado un gran rendimiento hasta la fecha.

Antoine Griezmann, por ejemplo, ya demostró en el Atlético de Madrid que era un jugador capaz de liderar un proyecto, pero en su primer año como azulgrana ha generado muchas dudas. A día de hoy resulta difícil de creer que el francés pudiese ser el hombre de referencia de los catalanes.

Otros dos jugadores que, sobre el papel, podrían echarse el equipo a la espalda son Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido capaz, ni siquiera, de hacerse con la titularidad en el equipo. Dembélé se lesiona demasiado y el brasileño, que volverá de cesion al acabar este curso, tuvo un rendimiento demasiado irregular. Quizás si no tiene compartir hábitat con Messi, pudiera despuntar más.

Se busca un líder

La otra alternativa sería salir al mercado en busca de un fichaje de relumbrón que ayudara al culé a digerir el mal trago de la marcha de su estrella. Hay una ley no escrita para estos casos, que recomienda irse de compras para superar la depresión que genera la salida de un crack. Sucedió con Neymar Júnior en su momento y también ocurrió cuando Luis Figo se marchó a jugar al Real Madrid.

Llegado el caso, lo cierto es que no abundan en el mercado actual futbolistas que pudieran cubrir el enorme hueco que dejaría Leo en el Barça. La alternativa natural sería Neymar. De hecho, el brasileño era el hombre elegido para relevar a La Pulga de mantera natural, hasta que el PSG se cruzó en su camino.

Sin embargo, sacar al paulista de ahí parece ahora mismo una misión imposible. Tres cuartas partes de lo mismo sucede con el otro gran nombre propio del mercado: Kylian Mbappé. A un día de la final de la Champions y con el Madrid vigilante de su situación se antoja complicado pensar que el Barça sería capaz de seducirle. El panorama para los cules sin Messi se presenta con muy mala pinta.