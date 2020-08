Sergio Maravilla Martínez volvió al boxeo ganando por nocaut

El excampeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez, que volvió a subir a un ring, con 45 años de edad y seis de inactividad, venció por nocaut en el séptimo round a José Miguel Fandiño en un combate realizado en El Malecón de Torrelavega, de la comunidad autónoma española de Cantabria.

#MaravillaEnTNTSports uD83EuDD4A ¡Volvió con todo! Sergio 'Maravilla' Martínez uD83CuDDE6uD83CuDDF7conectó la zurda al cuerpo de José Miguel Fandiño uD83CuDDEAuD83CuDDF8, le tiraron la toalla y el argentino lo ganó en KOT7 en España. pic.twitter.com/sz97H1eK3f — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) August 21, 2020

El boxeador nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, se mostró extremadamente superior a su contrincante de turno y arrinconó a Fandiño desde el primer momento, exponiendo una notoria diferencia de talento que terminó pesando de manera clara y contundente.

Noticias Relacionadas La leyenda del boxeo que volverá a pelear tras doce años de inactividad

Luego de seis rounds imponiéndose en prácticamente todos los aspectos de la pelea, Maravilla le puso punto final a un regreso realmente espectacular y soñado. En el séptimo asalto, el boxeador argentino noqueó a su rival y coronó una actuación magnífica que sorprendió a propios y extraños teniendo en cuenta su edad y su inactividad.

#MaravillaEnTNTSports uD83EuDD4A ¡El ganador! Tras el KOT7 ante José Miguel Fandiño, así anunciaban la victoria de Sergio 'Maravilla' Martínez en España uD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/5j2p82LOZD — TNT Sports LA (en uD83CuDFE1) (@TNTSportsLA) August 21, 2020

"Este es el comienzo de algo muy lindo. Yo hasta el título mundial no paro", expresó un Maravilla Martínez lleno de emoción. "Gracias por esta noche que es maravillosa. No me olvido de todo lo malo por lo que pasé", agregó luego del triunfo. "Por suerte Fandiño se cayó, los golpes fueron efectivos", cerró.