Video: Christian Martin y su viral cruce con un hincha de Boca

Mientras hacía el móvil desde Lisboa, donde cubre para Fox Sports la fase final de la Champions League que ya tiene a los dos equipos que van en busca de la Orejona el domingo, el periodista Christian Martin tuvo un mano a mano picante con un hincha de Boca que se le metió en vivo y quiso ponerle sobre el pecho la camiseta del Xeneize.

Todo empezó cuando Martin analizaba la victoria del Bayern Munich ante el Lyon por 3-0 que lo metió en la gran final, a disputarse el domingo frente al PSG francés.

De repente, un hincha de Boca que vive en Lisboa se apareció detrás del periodista mostrando la camiseta del club argentino. Fue entonces que, al darse cuenta de que algo pasaba detrás suyo, Martin miró al fanático del xeneize y empezó un mano a mano picante dado su fanatismo confeso por River.

"¿Qué hacés con esa camiseta de Boca?", arrancó el periodista, con cara de malo. "Sáquenme esa camiseta, por favor, que no me toque que me saca urticaria, la distancia social", le pidió Martín. Tras preguntarle de dónde era, el periodista le pidió al joven, oriundo de Villa Urquiza, que se quede lejos suyo y se "porte bien".