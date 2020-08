El jugador al que querían River y Real Madrid, que eligió Boca y estuvo a la sombra de Riquelme

César La Paglia llegó a Boca Juniors como refuerzo, a fines de los 90, siendo una de las promesas de la Selección Argentina Sub 20 y como parte de la camada de grandes jugadores nacidos en Argentinos Juniors.

El Leche, habló anoche con Boca Late y rememoró su paso por el club: "Fui un tocado con la varita mágica porque me querían varios equipos. River, Real Madrid y elegí Boca porque yo quería jugar ahí, era mi sueño".

Luego se refirió a los méritos de Carlos Bianchi, con quien consiguió cuatro títulos, entre los que se destaca la Copa Libertadores 2000: "Yo creo que la simpleza y el mantener a todo el grupo unido fue una gran característica de Bianchi. Era un plantel impresionante, con jugadores de selección, un grupo prestigioso y muy ganador".

La Paglia, quien en el Xeneize estuvo a la sombra de Juan Román Riquelme, recordó también su estreno en el club, de la mano de Carlos Bilardo: "Es el partido que esperás con mucha ansiedad, también tenés miedo y te asustas un poco. Pero la sensación es tremenda y en ese momento tuve la posibilidad de concentrar con Diego Latorre a quien tenía de ídolo cuando era chico. Me aconsejó mucho y me habló. Eso me tranquilizó para poder salir a la cancha”.