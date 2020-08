Hamilton superó un récord histórico de Schumacher y va por más

RECORD BREAKER uD83DuDC4F



156 F1 podiums for @LewisHamilton



He is now clear of Michael Schumacher and is number one on the all-time list uD83DuDE47???#SpanishGP uD83CuDDEAuD83CuDDF8 #F1 pic.twitter.com/LRB8BVUvkA