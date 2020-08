La palabra de Ocampos, el héroe del Sevilla

Lucas Ocampos destacó la clasificación de Sevilla a las semifinales de la Europa Legue y se mostró ilusionado de cara a lo que viene. “Este equipo tiene mucha hambre y ganas de hacer las cosas bien”, afirmó apenas terminado el encuentro frente Wolverhampton.



El futbolista argentino, autor del agónico gol para el triunfo 1-0 en Duisburgo, destacó que “se sabía que iba a ser un partido durísimo hasta el último minuto”. Además, agregó: “Sufrimos, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Se vio el trabajo en conjunto y pudimos ganar”.



Con respecto a su conquista, Ocampos expresó lo que sintió. “Estoy súper contento, porque pude ayudar y aportar ese granito de arena. Deseaba hacer un gol en esta competición. Me quedó el centro de Ever (por Banega), porque lo esperé y también pensé que iba a ir ahí”, manifestó.



El ex River también se refirió al choque en semifinales frente a Manchester United (el domingo a las 16 en Colonia) y deslizó que “es un muy buen equipo histórico”. En tanto, concluyó: “Va a ser súper difícil, pero nosotros tenemos lo nuestro. Contamos con las armas para poder hacer un gran partido”.