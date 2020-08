El jugador que dejó Boca y sueña "volver de la mejor manera"

Luego de haberse confirmado la noticia de que se irá cedido al Bragantino de Brasil, el delantero venezolano Jan Hurtado explicó los motivos por los cuales aceptó irse cedido de Boca: "Me voy para potenciarme y volver de la mejor manera".

"Irse de Boca es complicado. Uno siempre quiere estar en un club así de grande. No se compara con ningún otro club de América. Yo me voy para potenciarme y en algún momento volver de la mejor manera", explicó el venezolano en diálogo con La Oral Deportiva.

Previo a viajar hacia Brasil, el atacante reflexionó sobre lo que fue su paso por el Xeneize y reconoció que "si uno quiere mejorar, debe saber que a veces se hacen las cosas mal", al mismo tiempo en que expresó su deseo de "tener más continuidad" para poder demostrar su nivel.

"A veces en el fútbol no se dan las cosas. No tuve mis mejores años y hay que aceptar que no me tocó hacer goles. Cuando entré, traté de hacer lo mejor. De estas experiencias uno aprende. Puedo dar más y estoy yendo a Brasil para potenciarme", amplió el exjugador de Gimnasia.

En cuanto al equipo que lo espera en Bragantino, Hurtado sostuvo que es un club que "ascendió y tiene buenos jugadores", al mismo tiempo en que declaró que espera "tener más chances allí".